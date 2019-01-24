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鄭麗君遭掌摑馬英九被丟鞋 蘇嘉全：都不對

最新更新：2019/01/24 12:31
立法院長蘇嘉全（左）24日在立法院托嬰中心，出席立院寶寶拜早年暨屆齡歡送會，向屆齡寶寶賀喜，並開心合影。中央社記者施宗暉攝 108年1月24日
立法院長蘇嘉全（左）24日在立法院托嬰中心，出席立院寶寶拜早年暨屆齡歡送會，向屆齡寶寶賀喜，並開心合影。中央社記者施宗暉攝 108年1月24日

（中央社記者范正祥台北24日電）文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中打耳光，前總統馬英九任內曾遭不滿者丟鞋，立法院長蘇嘉全今天表示，丟鞋和打人都是不對，都予以譴責。

蘇嘉全受邀出席立法院附設台北市私立員工子女托嬰中心活動，為托嬰期滿寶寶頒發畢業證書，並宣讀保護兒童反虐待宣言。他在會場回應媒體詢問時，作以上表示。

蘇嘉全指出，不論是意識形態或看待時事，大家都有自己的想法，但是不管有多大的理由，動手打人就是不對，也是違反法律的規定，不能因為意見不同就打人。

他以立法院議事為例說：「在立法院，爭執、動手，最後還是要道歉，都是要道歉。」

蘇嘉全表示，這是一個法治國家最基本的法治教育，「所以，我覺得，鄭女士真的要誠心誠意向鄭部長道歉」，而不是道歉後又說怎麼樣，那樣就是沒有誠意。

媒體詢問，前總統馬英九任內曾遭不滿者丟鞋。蘇嘉全說，丟鞋和打人都是不對，不管是對馬總統多有意見，不管是丟鞋或動手，「我們都予以譴責」。（編輯：林興盟）1080124

立法院長蘇嘉全（左）24日在立法院托嬰中心，出席立院寶寶拜早年暨屆齡歡送會，向屆齡寶寶賀喜，並開心合影。中央社記者施宗暉攝 108年1月24日
立法院長蘇嘉全（左）24日在立法院托嬰中心，出席立院寶寶拜早年暨屆齡歡送會，向屆齡寶寶賀喜，並開心合影。中央社記者施宗暉攝 108年1月24日
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