春節連假9天 蘇揆：政府應有假日門市觀念

（中央社記者顧荃台北24日電）春節假期將近，行政院長蘇貞昌今天表示，因應9天連假的人流、物流及金流，政府各機關應有「假日門市」的概念，如果只以平日人力應付，在高峰期絕對應付不來。

交通部、內政部、農業委員會等單位，上午在行政院會向蘇貞昌報告「108年春節期間相關服務措施」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，今年春節是史上最長假期，為因應春節人流、物流及金流，各相關部會應及早準備，例如交通部長林佳龍特別於會中提出，已運用新科技及大數據掌握交通資訊，這些資訊如運用的好，會非常有效。

蘇貞昌指出，政府機關在心態上應注意假期與平日的不同，應有「假日門市」的觀念。另外，節慶春節期間，民眾也會大量進入風景區，相關機關或首長若只以平日可以應付的人力及物力，在高峰期出現時，絕對應付不來，必須要有所支援或早有因應措施。

蘇貞昌說，9天的春節假期中，有關治安、交通、公安、生病照護、防疫措施及出入國境等，都會因假期前後時段而有不同，請相關首長務必就相關事項，完整掌握各種情況預擬預判。（編輯：林興盟）1080124