盧秀燕關切春節疏運 林佳龍：中央地方一起努力

（中央社記者顧荃台北24日電）新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕今天親自出席行政院會，關切春節交通疏運計畫中交流道回堵等問題。交通部長林佳龍回應，他來自地方，也為車輛回堵市區所苦，將一起努力解決。

今年春節假期從2月2日至10日，長達9天，交通部上午在行政院會報告春節期間交通疏運計畫。

交通部路政司司長陳文瑞表示，高鐵跟台鐵將加開班次提升運能；國道客運86條路線提供平均票價85折優惠、台灣好行40條特定路線半價優惠；春節期間國道實施高乘載管制、匝道封閉等管制措施，春節期間凌晨0到5時暫停收費等。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，交通部報告後，盧秀燕提到國道3號烏日匝道、國道1號豐原到大雅路段容易塞車；侯友宜也提到國道匝道管制可能造成市區回堵等問題，如國道1號五股與林口，國道3號三鶯、中和、土城、新店，國道5號石碇交流道等路段是塞車熱點，希望交通部有因應措施。

林佳龍幕僚轉述，林佳龍在行政院會回應，疏運計畫是透過多年來的大數據分析進行規劃，匝道儀控和車道分流措施都會即時監測調整，他來自地方，也為車輛回堵市區所苦，這次將和地方一起努力，也已經和地方建立群組即時通報及協調機制。

林佳龍表示，民眾也可透過「幸福公路」App即時掌握路況，以及替代道路、旅遊景點等資訊。另外，交通部新設立「車輛動態資訊管理中心」，可透過GPS定位及相關檢核機制，掌握客運動態及駕駛工時，確保安全及疏運能量。

交通部次長祁文中說，交通部會後也與地方首長溝通，如果地方政府有其他需求，可以隨時向交通部反映，共同會勘後可以彈性調整。

內政部次長陳宗彥指出，內政部已指示警政署加強跟縣市政府警察局，做好平面管控跟匝道搭配，避免匝道管制造成的平面道路壅塞問題。

另外，Kolas說，台北市長柯文哲與台南市長黃偉哲今天也親自出席行政院會，柯文哲並未發言，黃偉哲則關切非洲豬瘟防疫措施，提及台南機場有飛日本的航線，但沒有相稱的人力物力跟X光機進行行李查驗。農委會主委陳吉仲則回應，加強行李查驗主要是針對來自非洲豬瘟疫區的旅客，如來自中國、澳門與香港的旅客，台南機場以日本航線為主，與防疫比較不直接相關。（編輯：謝佳珍）1080124