高專人才持梅花卡歸化 內政部縮短申請時程

（中央社記者王承中台北24日電）內政部部務會報今天通過「歸化國籍之高級專業人才認定標準」部分條文修正草案，高級專業人才持梅花卡申請歸化，將由內政部主動向各機關函詢，免提審查會審查，縮短申請歸化時程4至5個月。

內政部今天發布新聞稿表示，由於申請梅花卡的外國高級專業人才，都是經移民署徵詢中央目的事業主管機關意見，並召開審查會通過。而高級專業人才申請歸化國籍，與申請梅花卡的專業類別認定及審查機制相似。

內政部指出，為加強延攬外國專業人才留台服務，自去年10月1日起，對已持有梅花卡，想歸化我國國籍的外籍人士，放寬不必檢具相關證明文件向中央目的事業主管機關申請推薦理由書，亦無須提「歸化國籍之高級專業人才審查會」審查，今天部務會報通過「歸化國籍之高級專業人才認定標準」第3條修正案草案，將這項簡政便民措施予以明定。

內政部表示，「歸化國籍之高級專業人才認定標準」第3條修正案草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。這項簡化作業可使持梅花卡的外國專業人才，申請歸化免於不同機關間奔波往返，且可縮短申請歸化時程4至5個月，目前持有梅花卡的90名外國高級專業人才，將可立即受惠。（編輯：林沂鋒）1080124