點名瑞莎陳建仁唐鳳 總統：值得驕傲的台灣人

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文透過臉書點名今天正式入籍成為台灣人的藝人瑞莎、入選NAS外籍院士的副總統陳建仁、入選百大全球思想家的政委唐鳳表示，「今天，有3位台灣人值得我們驕傲。」

蔡總統晚間透過臉書指出，來自烏克蘭的瑞莎，今天正式入籍成為台灣人。瑞莎曾經是烏克蘭韻律體操國手，現在不但在台灣落地生根、建立家庭，更義務到桃園的中小學，協助訓練體操選手，傳承經驗。感謝瑞莎成為台灣的一分子。

另外，蔡總統提到，副總統陳建仁入選NAS（美國國家科學院）外籍院士，去年底NAS特地到總統府頒發證章，最近也在Twitter（推特）上貼出當天的照片。她說，除了為副總統開心，台灣的流行病學和公共衛生成就受到肯定，也讓她感到驕傲。

蔡總統並說，美國期刊「外交政策」（Foreign Policy）剛公布「2019年度百大全球思想家」，行政院政委唐鳳也名列其中，更被介紹為「全球唯一的跨性別內閣閣員」。唐鳳的入選，代表台灣的社會發展和民主創新都受到高度肯定，恭喜唐鳳。

總統表示，台灣之所以令人驕傲，除了靠每一個台灣人在不同領域共同努力，更因為有許多新成員，來自世界各地，帶著不同的專長和熱情，讓台灣越來越多元美麗。（編輯：謝佳珍）1080124