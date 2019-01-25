學測登場 蘇貞昌為考生打氣：衝就對了

（中央社記者葉素萍台北25日電）學測今天登場，行政院長蘇貞昌一早就透過Line，為考生加油「考的都會、會的都考」；他提醒考生，出門前，記得帶准考證、身分證，文具，「全力以赴、衝就對了！」

蘇貞昌積極透過社群網路多元管道和網友互動，除了學測。蘇貞昌昨天深夜也透過臉書影片宣導對抗非洲豬瘟。

蘇貞昌說，台灣對抗非洲豬瘟已經努力一陣子，卻還不斷有國外旅客，夾帶豬肉或肉製品進入台灣，政府決定從25日起，對所有入境外籍旅客，如果有攜帶肉品被處罰，無論20萬元、100萬元，沒有繳清罰款，就不准入境，「讓我們一起努力嚴格把關，讓病毒不會進入台灣」。

這支影片引起很大迴響，不過影片中出現錯字，「不准入境」，誤寫成「不準入境」。

蘇貞昌今天參訪台灣漫畫基地，也被媒體問到此事。蘇貞昌說，影片是希望政府做什麼都向國人報告，也希望國人知道。「做影片第一名，影片技術很好，但中文不太好，所以寫錯字要罰他（幕僚）寫10遍。」

媒體問到，20萬元罰鍰要繳清，不然不能入境，但入境其實有限制現金只能帶約10萬元，萬一刷卡額度不夠，怎麼辦；蘇貞昌說，當初要入境時，就不該帶著有病毒或有病毒之虞的肉品進入台灣，這在其他國家都是一樣，「他的政府才不會問你錢帶夠了沒有，都是為了保護國家安全，大家要齊心合力，也不能放水、打折扣」。（編輯：林興盟）1080125