立委促推倒參選保證金高牆 提修法改為登記費

時代力量立委徐永明（右2）25日表示，有許多候選人刊登在選舉公報上的照片與本人差太多，「是要玩10年挑戰嗎？」將提選罷法修法，限制候選人應繳交6個月內照片。中央社記者陳俊華攝 108年1月25日

（中央社記者陳俊華台北25日電）時代力量立委徐永明今天說，參選保證金門檻過高無異一道高牆，將提修法改為登記費，最高不得超過基本工資5倍；選舉公報上的照片則主張修法限用6個月內照片。

徐永明上午在立法院舉行記者會表示，獨立候選人、小黨要參選公職，都遇到制度性的歧視或阻礙，公職人員選舉罷免法（選罷法）授權給中央選舉委員會訂定選舉保證金門檻，但金額不是法律規定，而是中選會的行政裁量。

徐永明說，以參選直轄市長為例，在台灣參選保證金要新台幣200萬元，但在東京只要約84萬元、倫敦約40萬元、阿姆斯特丹約8000元、柏林0元，因為德國已經宣告公職參選保證金是違憲的，為什麼台北市長的參選保證金最高，應該修法。

另外，徐永明說，中選會只會查核候選人學歷、性別、年齡等，但有許多候選人印在選舉公報上的照片跟本人差很多，有沒有詐騙之嫌，一般民眾辦護照、駕照都規定要交6個月內的照片，選舉公報視同公文書，竟然沒有規範。

徐永明表示，他將提出選罷法修法，將保證金改為登記費，這應該只是一般行政規費，且登記費最高不得超過基本工資的5倍，才符合公民平等參政權，若能繳交一定人數連署，也能替代登記費；而選舉公報的照片，也要改為交6個月內照片。

出席記者會的歐巴桑聯盟總召張淑惠說，保證金對一般小民來說，是保證不能參選金，個人參選一定要有政黨奧援，小黨則要靠利益團體、財團贊助，如果參選門檻這麼高，就要跟別人拿經費，一日受制於人就終身受制於人。

社會民主黨召集人范雲表示，之前她登記台北市長選舉，準備好所有資料，但拒繳200萬元保證金，她認為保證金制度長期影響公平參選，高額保證金阻撓公民參政，希望藉由拒繳的行動，打釋憲的官司；感謝時代力量提出修法，呼籲大黨盡快跟進。（編輯：林興盟）1080125