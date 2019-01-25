新年好運到 陳亭妃發表平安豬文創紅包

民主進步黨立法委員陳亭妃（圖）25日在立法院召開平安「豬」有錢文創紅包發表會，祝福大家豬年吉利，從1月28日至2月1日，在她位於台南市的北區服務處和安南區服務處，歡迎民眾索取，數量有限，送完為止。中央社記者范正祥攝 108年1月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）農曆新年即將到來，民主進步黨立法委員陳亭妃今天在立法院召開平安「豬」有錢文創紅包發表會，祝福豬年吉利、諸事平安，金豬獻吉好運到。

陳亭妃國會辦公室與財團法人陳佳照紀念文化基金會及安平平安文創公司合作創作的「豬」有錢文創紅包，一共設計紅、黃、藍、綠、紫、橘六色，分別代表熱情豬、黃金豬、和平豬、希望豬、浪漫豬及活力豬，紅包上鑲入新台幣1元硬幣，可愛討喜，象徵圓滿祝福，也可以作為杯墊、吊飾或是貼在壁面上的窗花。

台南市選出、本身是立法院教育及文化委員會召委的陳亭妃表示，現在是文創時代，文化與創新是國家的軟實力。她說，紅包設計結合文創，將文創理念應用於一般生活，也是在鼓勵行銷台南自己的原創性文化，也歡迎大家到台南觀光旅遊。

陳亭妃說，從1月28日至2月1日，每天上午10時至下午5時，在她位於台南市的北區服務處和安南區服務處，歡迎民眾索取平安「豬」有錢文創紅包，象徵平安又有錢，每日於兩個服務處各準備限量300個，一人限索取一個，送完為止。（編輯：林興盟）1080125