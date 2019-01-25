橡皮擦怎麼稱呼 蔡總統臉書辦票選

（中央社記者溫貴香台北25日電）今天是學測日超過13萬名考生應考，總統蔡英文一早發出「鉛筆擦子身分證」應考口訣，「擦子」意外引發網友熱議，總統隨後在臉書辦票選活動，開放網友提供橡皮擦其他稱呼。

總統蔡英文上午在LINE上發文貼心問候考生與家長們，今天是大學學測日，除了幫考生們加油外，總統有三個提醒：攜帶身份證等有效證件；攜帶手錶，考試文具也要備齊；手機關機或交給親友保管。並標示，考生出門口訣「鉛筆擦子身分證」。「擦子」一詞卻意外引發網友們的討論。

蔡總統中午在臉書辦了一項橡皮擦稱呼票選，她說，早上在LINE和IG發了一張圖，結果這個學名叫「橡皮擦」的東西引起網友很多討論。「到底大家都怎麼稱呼它呢？如果有其他說法，請留言告訴我吧！」

「橡皮擦」到底俗稱是「擦子」還是「擦布」，截至下午1時30分止，1.4萬名網友投票，認為叫做擦子占69%，認為叫做擦布占31%，目前投票持續進行中。

總統府發言人林鶴明說，日前天氣變冷，總統也發文提醒民眾，流感疫情在農曆春節可能有一波高峰期。大家在連假期間出遊、走春和抱親友小孩前，務必要勤洗手，有感冒症狀時，也要配戴口罩或在家休息。鄰居好友若還沒打疫苗，也要提醒他們到衛生所或配合院所儘早施打。

他表示，今天是學測日也提醒考生與家長們應該攜帶的物品，總統這些發文主要是貼近大家生活，這些提醒對民眾而言卻很實用；其次，最近總統演講時，也會呼籲叫大家加入她的LINE或臉書，政府第一手資訊，讓民眾能夠即時接收，資訊的傳播零時差。（編輯：趙蔚蘭/蘇龍麒）1080125