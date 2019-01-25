總統慰勉五三工兵群 志願役姐妹花送手作禮物

（中央社記者侯姿瑩桃園25日電）農曆春節將至，總統蔡英文今天到桃園慰勉陸軍五三工兵群。一對志願役姐妹花向總統獻上親手做的小禮物，包括附有怪手圖案的電燒杯墊，希望總統使用時就會想到工兵群。

蔡總統今天前往桃園，慰勉位於龍蟠營區的陸軍第六軍團五三工兵群。在國安會祕書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、陸軍司令王信龍、桃園市長鄭文燦等人陪同下，視導履帶機動橋、312DL挖土機、M3浮門橋等裝備 。

總統視導途中，五三群橋樑營下士林苾瀅與妹妹林紫盈上兵一同獻上親手做的禮物給總統，並開心地與總統合影。對於總統問到，「生活都好嗎？」她們同聲答好。

林苾瀅與林紫盈受訪時表示，送給總統的禮物是手繪卡片及電燒杯墊。卡片上有林紫盈親手畫的Q版小英總統圖案，杯墊的正面圖案則是戴著鋼盔的蔡總統圖像，背後是怪手的圖案；希望總統使用杯墊的時候就會想到工兵群。

負責操作輕型戰術輪車的林苾瀅說，她從小就對輪車類很有興趣。今年是她服役第4年，當初從軍是抱著挑戰自己的心態，後來發現軍中福利不錯，可以一邊工作，一邊學習、考證照等；因此，也推薦妹妹在高中畢業後加入國軍行列。

林紫盈則表示，她下部隊後，主動向長官提議想專心操作怪手。她坦言，一開始會害怕，但經過長官指導後，順利克服恐懼，並有機會參與各項任務與防災演習。

她說，當兵之後發現，「女生也可以做到男生可以做到的事情」。

另外，目前就讀國立交通大學土木工程學系博士班的五三群工一營中尉朱威表示，希望自己未來在國防科技領域有所貢獻。

同時，他至今已考取14張專業證照，包括充氣式救生艇相關證照。他舉例說，工兵從事救援任務，這張證照就很實用，包括當年復興航空空難救援任務等，就需要操作舟艇。

根據陸軍提供的資料，五三工兵群歷年來參與許多重大救災工作與專案工程，包括九二一地震災後重建、復興航空空難救災及河川疏濬等。（編輯：楊凱翔）1080125