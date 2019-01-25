傳嚴德發爭取恢復退將補償金 國防部：非事實

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）軍人年改上路後，傳出國防部長嚴德發承諾爭取恢復撥付退役少、中將「補足退除給與差額」。國防部今天澄清表示，並非事實，嚴德發未曾提及恢復「中少將補足退除給與差額」。

軍人年改去年7月1日上路。網路媒體上報報導，去年7月2日，嚴德發率員拜訪中央軍事院校校友總會聽取意見；當天有退役將官向嚴德發提報多項建議，包括「補足退除給與差額」議題，嚴德發允諾，將盡力爭取恢復。

報導指出，過去國防部比照文職職等及專業加給，撥付退役少、中將「補足退除給與差額」作為補償，金額1萬元至3萬元不等。不過，軍改新制上路後，該筆退休俸遭取消。

對此，國防部發布新聞稿指出，嚴德發去年7月2日赴中央軍事校友總會拜會，是為協助該總會參加「紀念中華民國823戰役60周年」相關活動事宜。會談中，部分與會者提及年金改革議題，嚴德發表示，推動年金改革期間，國防部與退輔會秉持照顧軍人、維護權益立場，積極爭取提升起支俸率、漸進調降優存利息緩和衝擊、政府挹注軍人基金及最低保障金額等機制。

國防部澄清表示，嚴德發當天未曾論及恢復「中少將補足退除給與差額」，媒體報導並非事實。（編輯：林沂鋒）1080125