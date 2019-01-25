蘇嘉全：樂於接受任何挑戰 若人民需要全力以赴

（中央社記者范正祥台北25日電）國會議長任期剩一年，曾與總統蔡英文搭檔參選2012年正副總統的立法院長蘇嘉全接受蘋果日報專訪談及人生下一步時表示，樂於接受任何挑戰，如果人民還需要他服務，一定全力以赴。

蘇嘉全是首位民主進步黨籍的立法院長，他在接受蘋果日報專訪時提及「國會遷建」議題表示，國會到底要在台北，或是要中遷，這是很困難的抉擇。立法院是合議制，遷建一事不可能他自己決定，必須分別了解民眾與立法委員想法。

他認為，國會遷建是10年計畫，不用急於一時，如果民意反對，那「一動不如一靜」，會再縝密溝通後做出決定。

被問到4年立法院長任期，剩下一年，未來卸任院長後要做什麼，蘇嘉全引用行政院長蘇貞昌的話表示，「人生的劇本已經寫好了，只是不能偷看。」

蘇嘉全說，人生際遇到了這個階段，就是要學會看開。如果人民還需要他服務，一定全力以赴，若民意有其他選擇，那他也可以退休返家。

被問到如果總統蔡英文連任，邀他擔任其他職務，蘇嘉全回應，「我是一個聽話的黨員」，不然不可能去台中和胡志強選市長，「皮包拿著，我5個多月就遷戶籍，原本遷到花蓮，要跟葉金川（競選），後來又去台中。」

蘇嘉全說，他從29歲開始曾擔任一屆6年的國大代表、2屆立委、2屆屏東縣長，30多年來都盡力而為，問心無愧，不論哪個職務都盡力做，不違背自己的良心。（編輯：謝佳珍）1080125