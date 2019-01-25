向洪秀柱拜年 朱立倫：相信她會給我幫助

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）表態參選總統的前新北市長朱立倫今天向國民黨前主席洪秀柱拜年，並在臉書貼出合照。對於雙方未來是否有合作的可能，朱立倫表示，相信洪秀柱會提供他很多指導與幫助。

洪秀柱在2015年原是國民黨提名的總統參選人，但國民黨後來決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任黨主席的朱立倫參選總統，引發「換柱」風波。

朱立倫去年底卸任新北市長後，隨即表示有意參選2020年的總統大選。他今天在臉書發文表示，「洪阿姨氣色極佳，看起來『水水』，送上祝福的春聯，一起諸事大吉，過個好年！」並附上與洪秀柱的合照。外界解讀為朱洪破冰。

對於臉書貼文，朱立倫晚間出席廣恩老人養護中心忘年會，會前受訪表示，農曆春節將至，他今天特別去向洪秀柱拜年。至於臉書放合照是否意味「破冰」，他說，其實他跟洪秀柱常常見面。

與洪秀柱是否有合作的可能，朱立倫表示，有關4年前的狀況，洪秀柱「很理解」，未來需要洪秀柱在黨內或是總統大選等事務上的協助，他相信洪秀柱會給他很多指導與幫忙。

至於「朱洪配」的可能性，他表示，今天沒有談到這些議題，只是彼此互道「新年恭喜」。

也有媒體問到，國民黨最近流行破冰和解，朱立倫認為，國民黨就算團結，要爭取2020年的勝選都相當辛苦，所以沒有任何不團結的空間。

他表示，更重要的是，國民黨需要不斷改革、不斷有新的做法，以爭取民眾認同，國民黨的目標是爭取勝選，改善台灣經濟、改善兩岸關係，讓民眾過好日子。（編輯：謝佳珍）1080125