北市立委補選 3強拚人氣爭勝選

（中央社記者劉建邦、蕭博文、陳怡璇台北26日電）台北市立委補選週日(27日)就要投票，候選人當中藍綠白3強競爭，尤其被視為具有2020大選前哨戰的意味，使大咖紛紛投入輔選，選前搶攻票源以勤走基層掃街拜票為主，訴求團結催票衝高人氣，爭取勝選。

民進黨台北市立委補選候選人何志偉競選團隊表示，立委補選向來投票率較低，勝負關鍵及組織運作就是在於基層動員，讓支持者有出門投票動力，這次其他候選人都找熱門人物站台，像高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，讓北市立委補選更具話題性。

何志偉競選團隊指出，選前搶攻票源部分，仍以勤走基層為主，並讓選民知道何志偉競選主軸就是拚經濟，目前許多士林大同區的里長皆表態力挺，相信一向團結的民進黨可以透過贏得立委補選席次，讓士氣止跌回升。若何志偉可順利當選，也可藉立委補選勝利來為2020大選暖身。

國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫說，投票率高低將左右這次戰局，只要藍營鐵票區的長者能出門投票，對他的選情將更有利，但投票日可能遭遇冷氣團來襲，加上本次投開票所較少、距離遠，都可能影響投票意願。

陳炳甫說，這次台北市黨部給予全力奧援，協助他在不熟悉的士林區走訪拜票，又協助邀請前總統馬英九、高雄市長韓國瑜為他加油。

陳炳甫在去年底台北市議員選舉中，拿下中山、大同區最高票順利連任，但立委選區是士林、大同區。對此，他表示，選前最後一天將回防深耕多年的大同區，只要能成功把票催出來，就有勝選機會。

無黨籍台北市立委補選候選人陳思宇的父親、市議員陳建銘在當地選過多次民意代表，有一定的基礎資源，加上陳思宇代表「柯家軍」白色力量有市長柯文哲的大力拉抬，希望藉由柯文哲在士林大同區的高人氣，能夠轉嫁到陳思宇身上。

陳思宇與競選團隊持續藉由勤走地方基層，累積地方民望，加上網路與媒體的議題發酵、柯文哲的站台與加持等，短時間內衝高人氣，來突破藍綠的夾殺。（編輯：卞金峰）1080126