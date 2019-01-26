立委提修法調降參選保證金 中選會：將依法處理

（中央社記者王承中台北26日電）時代力量立委徐永明擬提修法調降參選保證金，中選會綜合規劃處處長高美莉今天表示，立委、地方首長的保證金額度依法授權中選會決定，中選會選前會召開委員會議決定額度。若修法通過，將依法處理。

時代力量立委徐永明昨天召開記者會表示，他將提出選罷法修法，將保證金改為登記費，這應該只是一般行政規費，且登記費最高不得超過基本工資的5倍，才符合公民平等參政權，若能繳交一定人數連署，也能替代登記費。

徐永明說，以參選直轄市長為例，在台灣參選保證金要新台幣200萬元，但在東京只要約84萬元、倫敦約40萬元、阿姆斯特丹約8000元、柏林0元，因為德國已經宣告公職參選保證金是違憲的。

高美莉今天接受中央社記者採訪時表示，根據選罷法規定，立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）議員及縣（市）長選舉，由中央選舉委員會主管。保證金額度依選罷法規定授權中選會決定，因此過往每次選舉前，中選會都會召開委員會議決定額度。

但她也坦言，直轄市長的保證金額度，已經很久沒有調整，確實較其他各國來得高。若立委提議將保證金調整為最高不得超過基本工資的5倍，應修法將其入法，未來若通過修法，中選會將依法處理。

去年九合一選舉中選會審議通過的保證金數額，分別為直轄市長選舉候選人保證金200萬元，直轄市議員選舉候選人保證金20萬元，縣市長選舉候選人保證金20萬元，縣市議員選舉候選人保證金12萬元。（編輯：楊凱翔）1080126