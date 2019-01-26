蘇貞昌參訪智慧機械 要部會接地氣解決廠商問題

（中央社記者葉素萍台北26日電）行政院長蘇貞昌今天參訪台中勝源機械股份有限公司，他要求各部會「接地氣」，為廠商解決問題，讓廠商發達獲利，政府也能有稅收，以推動更多福國利民的施政。

行政院發布新聞稿指出，蘇貞昌今天至台中參訪勝源機械股份有限公司，除稱許勝源機械生產的四面鉋木機市占率為全球第2，讓台灣在世界發光，也肯定運用智慧化生產，掌握生產線的問題所在與時間，提升效率與品質。

蘇貞昌說，勝源機械是他這次接任行政院長以來，參訪的第一家公司，希望行政機關也能導入類似的智慧化生產線，讓政府效能更提升。

他指出，台灣木工機械是全球第4大出口國，能締造此佳績，感謝勝源機械董事長張聰捷及木工機械產業先進長年的努力。台灣木工機械80%以上為外銷，廠商約300家，多屬中小型企業，且超過8成廠商集中於台灣中部地區，全台從業人數約5000人，因上、下游供應鏈群聚，廠商可在短時間內取得所需的零件相互支援供應，是台灣木工機械發展的最大優勢。

蘇貞昌強調，若廠商到國外市場參展或註冊申請專利，需經濟部及外交部等部會給予協助，而非讓廠商在國際上單打獨鬥，他要求各部會「接地氣」，為廠商解決問題，使廠商發達獲利，政府也能有稅收，以推動更多福國利民的施政。此外，政府訂定法律，也應考量各行各業有所不同，不能僅以同一法律限制所有人。

蘇貞昌表示，「產業創新條例」修正草案去年12月在行政院會通過，提供業者購置智慧機械或5G相關設備技術等享有投資抵減，希望立法院儘速通過該修正草案，讓廠商更有發揮空間，也請地方政府協助配合這項政策。

經濟部指出，政府為導引企業升級轉型，以連結在地、未來及國際等3大策略，積極推動「智慧機械」產業發展。在政府與業者的努力下，依據機械公會統計，去年台灣機械業產值約新台幣1.18兆元，較前年成長7.3%。（編輯：楊玫寧）1080126