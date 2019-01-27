藍綠各固守版圖 4席立委補選3月再戰

（中央社記者顧荃台北27日電）台北市及台中市立委補選今天舉行，分別由民進黨候選人何志偉與國民黨候選人沈智慧各自守住藍綠原本席次，固守既有版圖；接下來新北、彰化、台南與金門4席補選3月16日再戰。

前民進黨立委姚文智與國民黨籍的台中市長盧秀燕因去年參與九合一選舉請辭立委，兩人分別所屬的台北市第2選區及台中市第5選區今天補選。

民進黨候選人何志偉擊敗國民黨候選人陳炳甫，守住原本姚文智的席次；台中市則由國民黨候選人沈智慧擊敗民進黨候選人王義川，接手盧秀燕的這一席立委，藍綠各自固守既有版圖。

台北市第2選區與台中市第5選區立委補選結束後，因為民進黨前立委黃偉哲當選台南市長、國民黨前立委王惠美當選彰化縣長、國民黨前立委楊鎮浯當選金門縣長，加上民進黨前立委高志鵬被控收賄判刑定讞入監服刑，台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣、新北市第3選區這4席立委出缺，將在3月16日補選。

新北市第3選區方面，民進黨提名具有全國性知名度的新北市黨部主委余天參選，要守住高志鵬席次；國民黨則由文傳會副主委鄭世維出戰，盼藉著新任新北市長侯友宜的人氣再下一城。

黃偉哲留下的台南市第2選區這一席，民進黨徵召前勞動部政務次長郭國文參選，原民進黨籍的陳筱諭也脫黨參選；國民黨則提名台南市黨部主委謝龍介搶攻。

彰化縣第1選區方面，國民黨提名彰化縣前副縣長柯呈枋固守席次，民進黨徵召前鹿港鎮長黃振彥，時代力量也推出台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民參選。

金門縣方面，國民黨派出前金門縣議會議長洪麗萍出馬，要力爭成為金門首位女立委；退出民進黨的前金門縣議員陳滄江以無黨籍身分參選，強調無論當選與否，絕不會回民進黨；另有前金湖鎮長蔡西湖、國民黨籍前金門縣議員陳玉珍、無黨籍的牙醫師盧冠宇、金門高粱黨推薦候選人洪志恒等共6人參選。

根據中選會規劃，4席立委補選將於2月25日前辦理候選人號次抽籤，3月5日公告候選人名單，3月16日舉行投票。（編輯：謝佳珍）1080127