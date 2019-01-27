總統府：羅智強不實指控陳菊 不如加強了解市政

（中央社記者顧荃台北27日電）台北市議員羅智強指總統府秘書長陳菊擔任高雄市長期間，誤導高雄氣爆災民不可提國賠；總統府發言人黃重諺今天說，相關指控都不正確，羅智強與其做不實指控，不如加快了解市政。

中國時報報導，羅智強指陳菊擔任高雄市長期間，處理高雄氣爆時用善款的錢請律師，來洗災民的腦，讓災民誤以為，「接受代位求償，就不可以提起國賠。」

黃重諺對此表示，相關指控都是不正確的訊息，實際上高雄氣爆不幸意外發生以來，當時由陳菊所領導的市府團隊，不但在最短時間內完成救災復原工作，後續補償照顧與募款的度支，一切公開透明，並詳實記載於網站專區，包含善款收支、委員會名單及每一次會議紀錄及重建復原進度，每一筆資訊都清清楚楚，禁得起檢驗。

黃重諺指出，相較於多年前發生在新北市的八仙塵爆，同樣面對曠日廢時的訴訟程序，氣爆後由當時的高雄市府所執行的代位求償計畫，讓受災民眾不僅可以在最短時間內拿到善款慰助金，也可以及早拿到來自於代位求償的法律賠償金，得以儘速重整家園。到目前為止，高雄市政府的這個做法，仍然是台灣重大災害中，最快能夠獲得法律上損害補償的方式。

黃重諺說，從包括對代位求償的錯誤理解，還有對當時市府做法的刻意誤導，都可以看出羅智強對於相關事務的陌生與不健康的問政態度，提醒羅智強與其做這些不實指控，不如加快對各項市政的了解，才是對選民負責的態度。（編輯：謝佳珍）1080127