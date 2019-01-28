立委特製年菜 讓吞嚥困難長輩享受美食

立法院厚生會今天召開記者會，教大家特製年菜，讓吞嚥不易的長者，也能享受到美食的味道。厚生會副會長、民進黨立委黃秀芳（右）現場就示範製作，專為吞嚥困難者的特製飲品，這也能讓容易被水嗆到的老年人，可以安心的補充水分。中央社記者劉冠廷攝 108年1月28日

（中央社記者劉冠廷台北28日電）中國國民黨立委蔣萬安、柯志恩、民主進步黨立委黃秀芳今天示範，專為家中有吞嚥不易長者特製美味年菜。蔣萬安說，對吞嚥困難者來說，嚐到食物的味道，能感受到幸福感。

在日本、歐美對於咀嚼吞嚥障礙者，由國家制定吞嚥障礙者選擇合宜半固體食物的指引，讓水、果汁等液體食物變粘稠後協助經口進食，讓這些長者也能享有進食的幸福感。立法院厚生會長蔣萬安、副會長黃秀芳、秘書長柯志恩，今天就在立法院召開記者會，示範專為家中有吞嚥不易長者特製的美味年菜。

柯志恩現場拿起一份年糕放入果汁機中，加入水與增稠劑，攪打後取出，最後再加熱，製作出專為吞嚥困難者特製的美味佳餚，柯志恩表示，這能讓吞嚥有困難的老人，可以吃到任何想吃的食物，若不這麼處理，吞嚥困難者都是靠鼻胃管的方式進食，這對年長者是何其殘忍。

除了食物外，飲品也能如此加工，黃秀芳就現場製作專為吞嚥困難者特製的紅酒以及果汁，黃秀芳說，年長者怕被水嗆到，因此水分的補充就會減少，如果將水、果汁、湯品等加入增稠劑，減低飲用時的流速，年長者就比較不會嗆到。

蔣萬安表示，插鼻胃管對年長者是非常痛苦的，希望未來能夠慢慢的推動，與日本、歐美國家一樣，幫助吞嚥困難者拔除鼻胃管，透過慢慢的餵食，讓這些吞嚥困難者活的有尊嚴，生活有品質。

此外，柯志恩也在記者會中示範「健口操」，內容包括深呼吸後吐氣、舌頭運動上下左右、仰頭低頭運動等多種動作，柯志恩說，預防勝於治療，無論是吞嚥功能正常或衰退的人，平常都可以做；而這也可以訓練吞嚥肌肉、改善吞嚥機能及發音、增加唾液分泌、減少口中食物殘留。（編輯：林興盟）1080128