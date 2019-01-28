指定春節期間為結婚生效日 內政部：可提前辦理

（中央社記者余祥台北28日電）今年春節連假從2月2日到2月10日，內政部表示，民眾如果想指定春節連假期間為結婚生效日，可以提前在1月30日到2月1日向任一戶政事務所辦理結婚登記，指定日期為結婚生效日。

內政部表示，民眾一般會以結婚登記當日為結婚生效日，但若民眾想登記結婚的日期剛好為國定假日，則可選擇提前3個辦公日內，親自向戶政事務所辦理結婚登記，指定特定日期生效，戶政事務所會再依指定日期，完成結婚登記，不受限於行政院人事行政總處規定的辦公日。

此外，內政部特別提醒，第三階段服役期間的研發及產業訓儲替代役役男，若要在春節出遊，應於1月30日下午6時前提出申請儘早完成，以免影響出境。

內政部表示，第三階段服役期間的研發及產業訓儲替代役役男得申請出國旅遊，最慢應於預定出國日3個工作天前向役政署完成申請，且需注意出國天數不得超過8天。

內政部指出，役男可事先將相關出國日期及地點等資訊，提交用人單位於研發及產業訓儲替代役資訊管理系統線上申請，主管機關審查核准後，用人單位將列印「替代役役男出境核准通知單」轉交役男，役男只需於出境時持護照及通知單，即可辦理通關手續。（編輯：林興盟）1080128