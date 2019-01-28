卓榮泰：民進黨總統人選 4月中旬出爐

（中央社記者顧荃台北28日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，預計3月16日立委補選後的1個月內，也就是4月中旬，就會確定民進黨提名的總統候選人。他說，初選應會以全民調進行。

卓榮泰上午接受POP Radio專訪時做上述表示。他說，總統提名初選，黨內將會在登記後進行政見發表會或辯論會，之後再進行全民調。

卓榮泰表示，昨天台北市與台中市立委補選結果，民進黨保住台北，國民黨守住台中，感覺是平盤，「不足以言勝負」；國民黨無法乘勝追擊，民進黨則是站穩腳步，因此他沒有絲毫樂觀，接下來4席立委補選，要隊形不變、調整陣型迎戰。

對於前台北市觀傳局長、「柯家軍」陳思宇在北市立委補選輸給民進黨的何志偉，是否影響台北市長柯文哲2020的布局，卓榮泰表示，現在要做網路宣傳，但不能光是利用網路，這樣不扎實，傳統組織戰與加強網路輿論戰兩條線並重；總統大選是很殘酷的考驗，如果只有網路聲量，地方組織浮而不實，總有一天會遭遇關卡而受限。

卓榮泰表示，柯文哲很聰明，從昨天的選舉跟去年台北市長選舉可以看出台北市仍是許多民進黨支持者在投柯，柯文哲應該知道維持以台灣優先、理念相近者共同合作，否則未來的路也是坎坷。

至於柯文哲是否會因此重新評估2020參選的可能性，卓榮泰說，他無法替柯文哲解釋，柯的看法常常與民進黨不同，因此很難想像。但他要重申，民進黨為了台灣整體利益可以跟任何人合作，但違背了台灣利益，合作的可能性就很低，民進黨是執政黨，維護本土政權不容打折。

卓榮泰表示，2020總統這一局沒有任何討價還價的空間；至於立委補選，他不認為陳思宇跟柯文哲有強烈的等號，因為候選人有自己的特質，到後期柯文哲的助選看起來也有點調整。這次補選當然是有折損柯文哲的聲望，柯應該實際、正面的去想，對壯大台灣有利的事要去做，如果分散力量則要檢討。

當被問到若前行政院長賴清德主張台獨，總統蔡英文是否仍可能與賴清德搭檔競選，卓榮泰回應，賴清德是民進黨黨員，要服膺民進黨的黨綱跟台灣前途決議文，裡面清楚規定台灣是獨立的國家，改變現狀要2300萬人公投決定，賴清德不會超越這樣的範圍。（編輯：王永志）1080128