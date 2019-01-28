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疑因爭取李明哲獄中權益 李凈瑜遭禁3個月探視

最新更新：2019/01/28 14:52
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（圖）日前收到中國湖南省赤山監獄發送「告知書」，上面寫著暫停李凈瑜「會見罪犯李明哲3個月」。（中央社檔案照片）
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（圖）日前收到中國湖南省赤山監獄發送「告知書」，上面寫著暫停李凈瑜「會見罪犯李明哲3個月」。（中央社檔案照片）

（中央社記者翟思嘉台北28日電）非政府組織（NGO）工作者李明哲的妻子李凈瑜疑似因為爭取李明哲獄中權益的舉動，日前收到中國湖南省赤山監獄發送的「告知書」，通知李凈瑜3個月內不得會見李明哲。

這份告知書給李凈瑜，上面寫道：「你於2018年12月18日到湖南省赤山監獄會見罪犯李明哲後，罔顧事實，公開發表的言論與事實嚴重不符，干擾了監獄的正常執法工作，有礙罪犯李明哲的改造。」

告知書說，根據中國司法部「罪犯會見通信規定」第12條和「湖南省赤山監獄罪犯會見通信管理辦法」第25條的規定，決定暫停李凈瑜「會見罪犯李明哲3個月」。

告知書表示，暫停李凈瑜會見時間為2019年1月23日至2019年4月22日。「其他符合規定條件的申請會見人可以依照規定會見」。

2018年9月後，李凈瑜申請探監，數次被拒，12月18日才獲准探視李明哲。李凈瑜12月24日舉行記者會表示，獄方凍結李明哲帳戶，使他不能添購食物與衣物，因而暴瘦。

陸方因此相當不滿。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上月26日在例行記者會上否認李明哲遭受不當對待，並批評李凈瑜「罔顧事實，蓄意散佈不實之詞，背後有其不可告人的政治目的，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾」。

當時有熟悉兩岸事務人士分析，陸方措詞強烈，不利家屬未來探視申請，李凈瑜赴陸恐面臨更多困難。（編輯：馮昭）1080128

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