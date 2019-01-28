蘇嘉全：盼台巴關係更緊密 為人民共創雙贏

（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長蘇嘉全今天會見巴拉圭共和國國會暨參議院議長歐斐拉（‪Silvio Ovelar‬）時表示，期待台巴兩國關係更加緊密，為人民共創雙贏。歐斐拉說，此行訪台很高興看到台灣進步和持續成長。

歐斐拉率訪問團一行前往立法院會見蘇嘉全，民主進步黨立法委員尤美女、陳曼麗，以及立法院秘書長林志嘉、外交部次長曹立傑等人也在場。

蘇嘉全致詞時表示，巴拉圭與台灣關係一向非常密切，他擔任院長近3年時間，共接待3位巴國議長來訪，每一位的到訪，都讓兩國國會關係更加緊密。

蘇嘉全說，上次議長阿瑟維多（Roberto Acevedo Quevedo）到訪立法院，看到立法院國會頻道議事直播，希望兩國國會能夠合作，讓巴拉圭國會也能向全國人民進行議事直播，立法院特別請相關部門，極力推動促成。如今得知巴拉圭國會電視台即將在今年6月啟用，令人感到非常高興，相信未來歐斐拉主持議事的過程，巴國全國人民都能看見。

蘇嘉全向歐斐拉說明，立法院議事直播開播至今已有4000多萬人次收看，透過直播人民可以了解國會議員發表什麼法案、有什麼樣的主張，讓全民能夠在第一時間監督關注。

他告訴訪賓，台灣除了在經濟方面有傲人成就外，也是個非常美麗、善良的國家，樂意迎接世界各國朋友來到台灣。相關旅遊雜誌也評比台灣是非常適合旅遊和居住的地方，因為台灣醫療、創新及科技等領域都表現非常不錯，政府現階段也在進行綠色能源開發，向永續發展的目標持續邁進。

蘇嘉全說，期待歐斐拉一行回國後能夠繼續推動台巴兩國緊密關係及合作，帶動兩國經濟共同向上發展，為人民共創雙贏。

歐斐拉致詞時表示，台巴關係對巴拉圭外交關係非常重要。今天早上晉見總統蔡英文時，就特別提到台巴兩國有如兄弟友邦的情感。

歐斐拉指出，上次來台是14年前，很高興此次重返看到台灣進步和持續成長，對他而言每次來台都是重要的學習之旅。

歐斐拉說，期待擔任議長期間，國會電視台能夠如期開始實行，他認為國會直播對國家與人民之間的溝通幫助很大，非常感謝台灣讓這項計畫順利推動。（編輯：李信寬）1080128