王金平贈新書 洪秀柱建議放輕鬆

前立法院長、國民黨立委王金平28日與國民黨前主席洪秀柱會面，並致贈自己的新書「橋—走近王金平」。兩人談了超過1小時，除了聊到去年九合一大選、近況與王金平的新書內容，也就國家大政走向交換意見。（王金平辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 108年1月28日

（中央社記者劉冠廷台北28日電）前立法院長、國民黨立委王金平今天與國民黨前主席洪秀柱會面，洪秀柱說，現在是網紅時代，民眾喜歡說話直白、有趣，建議王金平要放輕鬆，把私下風趣、幽默的一面表現出來。

王金平辦公室下午發出新聞稿表示，王金平今天中午與洪秀柱會面，並致贈自己的新書「橋—走近王金平」。兩人談了超過1小時，除了談到去年九合一大選、近況與王金平的新書內容，也就國家大政走向交換意見。

王金平表示，與洪秀柱是多年同事與好友，兩人一直維持好交情，適逢春節期間，因此相約拜年、敘舊。

洪秀柱特別向王金平說，現在是網紅時代，民眾喜歡說話直白、有趣。過去王金平給人的形象很嚴肅、內斂，容易有距離感，建議王金平要放輕鬆，把私下風趣、幽默的一面表現出來。

另外，洪秀柱也提到，王金平從政以來經歷太多風雨。許多事情大家只看到表面，因此對王金平有很多誤解，她建議王金平要正視並且豁然面對，針對誤會，把心中的話與事實真相向大家說明，才不會造成傷害。（編輯：楊玫寧）1080128