談未來職務 蘇嘉全：不可能當副總統候選人

（中央社記者范正祥台北29日電）立法院長蘇嘉全今天接受廣播媒體「周玉蔻嗆新聞」專訪談及未來規劃時說，「未來的職務有一個不可能，就是當副總統候選人。」

對於主持人周玉蔻提問2020正副總統選舉，蘇嘉全認為，總統蔡英文是民進黨內最有實力贏得2020總統選舉的人，他推崇蔡總統有決心推動改革努力實現政見。

被問到如何看待可能的副總統候選人，支持蔡總統與副總統陳建仁「蔡陳配」，或蔡總統與前行政院長「蔡賴配」，蘇嘉全說，陳副總統做的很好，「我對他角色的扮演非常敬佩，他的拿捏各方面都不錯。」賴清德過去表現也無庸置疑，大家都肯定，誰來當副總統候選人都樂觀其成，都覺得他們對蔡總統的幫助會非常大。

蘇嘉全表示，誰和誰搭配，還是要看未來局勢的發展。所以，他不太喜歡時間還沒有到，就來臆測誰會和誰配。整個局勢變化是隨時做變動，現在才1月份，副總統候選人的提名到9月都來得及。「評斷誰和誰搭配，也要當事人有意願。」

面對主持人詢問是否可能扮演副總統候選人，蘇嘉全說，「未來的職務有一個不可能，就是當副總統候選人。」自己與蔡總統從過去到現在，彼此都相互了解對方的想法，蔡總統應選擇讓她更有加分而且過去在職務上表現不錯的人當搭檔。

蘇嘉全認為，自己與蔡總統都是屏東人，互補性不強，「我的資源和蔡總統重覆」。

蘇嘉全說，副總統陳建仁做的不錯，前行政院長賴清德也不錯，「已經有不錯的人選在那裡，我覺得，成功也不一定在我，所以我就做好這一年立法院長的角色。」

被問到會不會擔心下屆立委選舉之後，民進黨在國會席次沒有過半，影響自己再擔任立法院長的可能性，只能擔任一屆立法院長？蘇嘉全說，「上天自有安排」，持平常心來看。但是民進黨在未來的這一年裡，一定要從現在的衰敗提升起來，民進黨現在在立法院有2/3席次的立委，下屆立委選舉應該要有過半席次的決心。

蘇嘉全表示，區域立委現在競爭都滿了，「我再回頭選區域立委也不太像，我不會參選區域立委。」現在民進黨內還沒有討論到不分區立委的事，如果黨覺得他擔任立法院長還不錯，黨要提名他當不分區立委，他「不會拒絕當不分區立委」。

主持人現場傳LINE給民進黨主席卓榮泰，詢問是否提名蘇嘉全擔任下屆不分區立委，並在節目上轉述，「卓主席答覆，理論上當然是一定要提蘇院長當不分區立委，除非另有發展」，主持人笑稱這樣的答覆有學問，是不是代表除非蘇嘉全要去做副總統候選人，蘇嘉全聞言大笑，「卓主席回去一定會被打屁股」。（編輯：趙蔚蘭）1080129