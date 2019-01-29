這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有
兩岸

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門
國際

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

過年換新鈔包紅包 2/1前453個金融據點這裡查
生活

過年換新鈔包紅包 2/1前453個金融據點這裡查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國防情勢月報：謹防中國斷網威脅

最新更新：2019/01/29 11:23

（中央社台北29日電）國防安全研究院出版的國防情勢月報說，中國大陸可能以「斷網」手段攻擊台灣，透過破壞海底光纜來癱瘓台灣與外界連接的網路系統等。

財團法人國防安全研究院是中華民國國防部成立的國防智庫，負責協助政府掌握戰略情勢變化，廣納戰略人才，並成為對外交流、互動及合作的平台。美國之音（VOA）今天轉載這份報告。

報告說，中國大陸可以透過2種手段對中華民國發動網路攻擊。一個是直接破壞台灣與外界網路連接的海底光纜。這些光纜在海底的鋪設深度不足300公尺，在台灣有4個登陸站。

此外，中國還可以向主管網路地址的國際機構「網際網路名稱與號碼指配組織」（ICANN）施加壓力，把台灣的根網域名.tw改成中國的.cn。

報告說，中國大陸更可以進一步要求ICANN改變邊界閘道協定（Border Gateway Protocol, BGP）的國家自製系統號碼（Autonomous System Number），造成中國可以用BGP挾持（BGP hijacking）通往台灣的資料流量，形同以政治干預切斷台灣對外網路。

另一方面，報告認為，「斷網」也可能是台灣遭受中國大陸方面攻擊後的緊急措施，但易造成社會恐慌，施行須謹慎。（編輯：翟思嘉/馮昭）1080129

地機族