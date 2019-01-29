國防情勢月報：謹防中國斷網威脅

（中央社台北29日電）國防安全研究院出版的國防情勢月報說，中國大陸可能以「斷網」手段攻擊台灣，透過破壞海底光纜來癱瘓台灣與外界連接的網路系統等。

財團法人國防安全研究院是中華民國國防部成立的國防智庫，負責協助政府掌握戰略情勢變化，廣納戰略人才，並成為對外交流、互動及合作的平台。美國之音（VOA）今天轉載這份報告。

報告說，中國大陸可以透過2種手段對中華民國發動網路攻擊。一個是直接破壞台灣與外界網路連接的海底光纜。這些光纜在海底的鋪設深度不足300公尺，在台灣有4個登陸站。

此外，中國還可以向主管網路地址的國際機構「網際網路名稱與號碼指配組織」（ICANN）施加壓力，把台灣的根網域名.tw改成中國的.cn。

報告說，中國大陸更可以進一步要求ICANN改變邊界閘道協定（Border Gateway Protocol, BGP）的國家自製系統號碼（Autonomous System Number），造成中國可以用BGP挾持（BGP hijacking）通往台灣的資料流量，形同以政治干預切斷台灣對外網路。

另一方面，報告認為，「斷網」也可能是台灣遭受中國大陸方面攻擊後的緊急措施，但易造成社會恐慌，施行須謹慎。（編輯：翟思嘉/馮昭）1080129