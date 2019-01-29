少年輔育院改制一拖20年 監委盼速編預算

（中央社記者王承中台北29日電）監察委員王美玉今天表示，彰化、桃園少年輔育院改制為矯正學校，拖延長達20年，經去年監察院巡察行政院提案後露出曙光，政院回應正評估改制資源，希望相關預算今年能夠編列。

為落實司法兒少人權，監察委員王美玉、林雅鋒今天在監察院召開記者會。王美玉表示，監察院在去年12月巡察行政院時，她跟林雅鋒就對彰化、桃園少年輔育院改制為矯正學校事宜提出呼籲，如今行政院回函表示，法務部矯正署正在評估改制所需的資源，桃園少輔院將朝一般高中規劃，期程約8年；彰化少年輔育院朝技職學校規劃，期程約4年。

王美玉指出，預計2院改制將新增員額198人、工程費新台幣20億餘元，未來2校人事費每年需編2億餘元，讓每年近1100名感化教育少年將能接受正常學校教育，學習不中斷，受教權益獲得維護。

王美玉表示，民國87年4月公布施行的「少年矯正學校設置及教育實施通則」就規定，法務部得於6年內就現有的少年輔育院、少年監獄分階段完成矯正學校的設置。原預計於92年7月成為矯正學校，但因前法務部長陳定南以中央財政困難為由核定暫緩。

她說，在歷經第4、5屆監委的14件調查及糾正案，拜訪歷任法務部長及2度巡察行政院提案，如今始露曙光。監察院除重視對於社會安全網補破網外，也再度籲請司法院與行政院重視司法兒少人權，並欣見少輔院改制為矯正學校一事露出曙光，希望相關的預算在今年就可以編列。

王美玉表示，過去她與林雅鋒長期調查發現，少年輔育院的感化教育問題重重，管理甚至比成人監獄還嚴格，曾有孩子受罰時遭銬在晾衣竿上曬太陽。司法應為國家兒少保護的最後手段，但近年來監院調查感化教育相關案件已達十數件，顯示司法兒少人權的保護，還有很大改善空間。（編輯：林興盟）1080129