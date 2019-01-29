私校老師退休保障低 民團籲政府正視

（中央社記者劉冠廷台北29日電）台灣私教工會今天呼籲政府正視私校教職員退休保障不足的問題，盡速修法提高年資給付率與所得替代率等，國民黨立委陳學聖表示，私校擔負起許多責任，政府應給予更多支持。

台灣私立學校教育產業工會今天上午在立法院召開記者會，台灣私教工會理事長陳秋瑩表示，私校教職員在退休後保障是不足的，呼籲政府能夠認真來看待這件事，以及實踐對分配正義的允諾。

私教工會透過記者會明確表達訴求，呼籲盡速修改「公保法」及「私校教職員退休撫卹離職資遣條例」，包括將私校公保第一層年金的年資給付率由1.3%改成與勞保相同的1.55%；以及將私校教職員第二層職業退休金提撥率，從現行的12%，逐年提高至18%。

與會的陳學聖表示，私校擔負了全台灣，尤其在高等教育中，照顧中下階層家庭的孩子的責任，政府應該要給予私校老師更多的鼓勵與支持。

陳學聖說，在2017年時，他與許多教師團體，幫忙爭取私校老師在寒暑假的勞健保，最終政府扛起這責任，這背後的用意就是政府重視教育產業與知識份子；若政府現在願意正視私校老師，認為私校老師與所有的老師是一樣的，是知識份子該被重視，調高到與勞保相同的給付率，不是困難的事。

陳學聖認為，政府針對此事，不能從預算的角度來看待，要從背後對於教育、對知識份子的重視來看待，就會有轉機。（編輯：趙蔚蘭）1080129