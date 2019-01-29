新潮流智庫遭砸 段宜康指不厚道：曾資助砸門者

（中央社記者陳俊華台北29日電）社團法人台灣新社會智庫協會昨天遭江姓男子砸毀玻璃門。民進黨立委段宜康今天說，他與江先生認識很久，過去也多次資助江先生，但只因他不替江先生消除前科，就被指責是政客，非常不公平、不厚道。

台灣新社會智庫位處台北市中正區濟南路上，為民進黨新潮流的大本營，一名男子在昨天上午10時許持磚塊將智庫的玻璃門砸毀，並留下紙條「抗議民進黨與新潮流集團，吃香喝辣，忘了人性，而不知苦民所苦」、「偽政客」；警方獲報追查發現是現年65歲的江姓男子所為。

對於台灣新社會智庫玻璃門被砸，新潮流系立委段宜康今天上午在立法院受訪時表示，他跟這位江先生認識很久，因為這位江先生參與了民進黨早期許多街頭運動，民進黨比較資深的立委大概都認識。但最近20年，江先生常到民進黨中央黨部或在立法院向民進黨立法委員要求資助。

過去只要碰到江先生提出要求，段宜康說，他都會給江先生一些資助，至今已經非常多次；最近江先生再次跟他聯絡，是在1月17日的下午5時多，江先生打電話到他立法院研究室，向他助理說自己生活有困難，希望他能夠幫助。

段宜康表示，以他這麼多年的經驗，還有朋友間互相知會，大家都有陸陸續續資助江先生，他大概知道江先生沒有穩定的工作，「當他（指江先生）伸出手，我們就幫助他的方式，並不是一個好的方式」，所以就沒有回應，這是第一次沒有回應江先生。

段宜康指出，上星期五江先生打電話到他研究室後，就到台灣新社會智庫找他，但他不在辦公室；江先生向智庫人員提出要求，因為江先生想去保全公司應徵，但因江先生有竊盜前科，所以希望能幫忙把前科消除，「這沒有任何一個人做得到，也不應該做」，因此沒辦法回應江先生的要求。

段宜康說，不曉得是不是這樣讓江先生不滿，所以昨天到台灣新社會智庫去把玻璃門踢破、貼一張紙指責他是政客；江先生對他做這樣的指控，「是非常不公平、不厚道」，江先生把大家過去的協助都一筆抹煞，企圖在政治上做一些攻擊。

另外，段宜康表示，希望江先生能摸摸良心，自己去算一算民進黨這些朋友、包括中央黨部到底給過多少幫助，希望江先生能夠認真在社會上腳踏實地，就不會沒有飯吃。（編輯：楊凱翔）1080129