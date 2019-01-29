祁家威啟動愛與平等計畫 與社會溝通對話

（中央社記者王揚宇台北29日電）婚姻平權與同運團體今天公布「2019愛與平等」計畫，成立基金專戶對外募款，由同運先驅祁家威擔任計畫領銜人，要當各地平權運動的大水庫，以務實態度傾聽與異溫層及社會對話。

民進黨立委段宜康當場宣布，要將年終獎金捐給愛與平等計畫，藉此拋磚引玉，希望計畫成功，也期盼充滿同理心與愛心的台灣人、企業共同捐輸。

台灣同志運動先驅祁家威、台灣同志運動發展協會理事長楊智群、2019愛與平等計畫SAME LOVE專案總召吳俊頡、段宜康今天共同召開「平權2.0計畫發表，2019愛與和平」記者會。

吳俊頡指出，這是婚姻平權基本人權團體第一次向社會募款，「各地種子提案，我們會把資源帶下去讓他們開花」，並持續跟社會對話。

楊智群表示，「2019愛與平等基金」成立的四大目標，包括務實傾聽與異溫層對話、法案通過後持續深化理念、實際幫助在地草根組織、讓同溫層了解政府友同重要性；只要是為了平權公益，都可以來SAME LOVE平台提案，經基金專案審核小組審核、溝通過關，即可於本平台上架、申請經費補助。

段宜康說，了解愛與平等計畫後深受感動，雖然這次公投結果受挫，但這不是失敗，接下來的戰場除了在立法院外，跟社會對話更是重要；即便今年在立院通過了保障同性婚姻的專法，反同團體仍然不會罷休，仍會繼續用仇恨、恐懼來做動員，仍不會放棄利用選舉、公投戰場來繼續製造對立。

幸福盟提出的反同性婚姻3項公投案過關，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）去年11月25日表示，依公投法規定，行政機關將在3個月內提出保障同性婚姻的專法草案送交立法院審議。

大法官在2017年5月作出釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻是違憲，要求2年內修法，保障同性婚姻。（編輯：趙蔚蘭）1080129