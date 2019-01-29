陳明通：經貿賽局要服膺主權賽局

行政院大陸委員會主任委員陳明通（左）29日拜會台南市長黃偉哲（右），他表示，拚經濟是天經地義，但經貿賽局要服膺主權賽局，兩岸的主權賽局是零和遊戲，不要懷疑大陸要併吞台灣。中央社記者張榮祥台南攝 108年1月29日

(中央社記者張榮祥台南29日電）行政院大陸委員會主任委員陳明通今天表示，拚經濟天經地義，但「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，經貿賽局要服膺主權賽局，兩岸的主權賽局是零和遊戲，別懷疑大陸要併吞台灣。

陳明通今天拜會台南市長黃偉哲，他接受媒體訪問時指出，中央和地方在大陸政策上是一體的，要在戰略上相互協同，尤其是今年1月2日「習五條」後出現從所未有的局面，北京已設定統一台灣的進程，一國兩制、台灣方案的箭已經射出去，情勢相當嚴峻。

他表示，地方拚經濟是天經地義，但更重要的是像高雄市長韓國瑜所說「不要懷疑大陸要併吞台灣」；兩岸主權賽局是零和遊戲，「北京認為你的就是我的，我的還是我的」，非常鴨霸（台語），但台灣人不接受老共的統治，也是很清楚。

他說，兩岸經貿賽局往往可以創造雙贏，但經貿賽局要服膺主權賽局，「你貪人家的利，人家卻貪你的本」，這種概念要讓地方了解。

陳明通表示，兩岸經貿交流要兼顧主權及台灣利益，其他國家的經貿往來沒有主權疑慮，但北京偏偏不是這樣，北京講得很明白，步驟更清楚，大家不要懷疑和低估，統一台灣是中國共產黨對台最高戰略目標和歷史任務。

陳明通說，中央和地方必須形成戰略協同，團結才有好策略，既然不願被北京統一，不接受一國兩制，就要不分藍綠，守住中華民國身分證，守住台灣的護照。

對於韓國瑜的拚經濟，陳明通表示，兩岸正常經貿交往是站在正常的這一塊，但大家要了解賽局的意涵，他對韓國瑜有信心，韓國瑜的碩士論文就是寫這個，「韓國瑜對中共的統戰作為，會有他的智慧」。（編輯：吳佳穎）1080129