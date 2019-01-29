吳敦義宴請台商 王金平同場尬歌

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨主席吳敦義今晚在台北席開40桌，宴請台商。媒體詢問是否藉此爭取台商支持、拉抬參選總統的聲勢，吳敦義表示，「跟造勢完全沒有關聯」，只是感謝台商在九合一選舉的幫助。

這場「大陸台商歲末聯誼餐會」是由中常委林榮德、范成連、江碩平、謝坤宗、楊博仁等出資，以黨主席名義宴請台商，今晚共席開40桌，有台商、中常委、立委、黨代表等400多人參加，場面熱絡。明天剛好是吳敦義生日，大家也藉這場合為吳敦義提前慶生。

在藍營總統大選角力之際，吳敦義大動作宴請台商，被外界視為是爭取台商支持、拉抬參選總統聲勢。吳敦義今晚受訪說，「跟造勢完全沒有關聯」，主要是感謝台商在九合一選戰中的幫助，而幾位熱心中常委體諒黨中央沒有經費，願意作東。

同樣有意願參選的前立法院長王金平在晚上8時許也到場。被媒體問到怎麼會來時，王金平回說，「總是要來的啊」，進場後就與吳敦義在台上合唱了多首歌，包括你是我的兄弟、中華民國頌等，兩人互動熱絡。

王金平更說，2020年一定要贏，愛拚才會贏，因此又唱了一首愛拚才會贏。當吳敦義準備先行離開，有與會者在台上高喊，「祝福王院長高票當選」，也有很多人搶著跟王金平合照。

吳敦義今晚致詞重提九合一、議長選戰的戰績，他特別感謝大家在國民黨最艱苦時給予支持，讓國民黨在這場選舉穩住陣腳，未來將繼續推動黨務改革，讓國民黨更加接地氣，也希望黨籍縣市長實現競選承諾，發揮更大能量，監督中央執政。

吳敦義也重提「四大支柱」的施政理念，包括建構廉能有效的政府、拚經濟讓民眾賺錢、建立公益和諧的社會，以及兩岸要在九二共識的基礎上，和平穩定發展、雙贏共利。

中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」會長王屏生致詞時表示，2018年是艱難與喜悅同時交集的一年，而更重要的任務即將來臨，就是2020年大選，希望大家可以延續過去的支持，讓國民黨2020年選戰表現更亮麗，幫助台灣在經濟、國際地位都更上層樓。（編輯：李信寬）1080129