史博館長期借展 于右任墨寶再現監察院

（中央社記者王承中台北30日電）監察院今天表示，監察院院慶將至，為緬懷書法名家、前監察院長于右任，監察院向史博館商借于右任墨寶重回監察院展出，監察院長張博雅與史博館館長廖新田共同舉行點交儀式。

監察院為緬懷于右任一生奉獻監察與民主，在一月與國立歷史博物館（史博館）簽訂于右任書法典藏品借展合約，張博雅與廖新田今天在監察院舉行借展品點交儀式。

張博雅受訪表示，于右任對於書法非常有研究，這次借展的于右任書法作品為一組4聯屏的「陸游黃州詩」、一組單屏的「國父嘉言」，分別在民國44、45年，于右任任職監察院長期間所完成，對監察院來講非常有意義。

張博雅說，這兩組作品從于右任完成後，便一直懸掛在監察院，直到101年，因是國有珍貴文物而送交史博館典藏，而現在監察院內並無任何古文物，再加上監察院是歷史古蹟，因此希望史博館可以把這2組作品送回監院展出，在歷經多次交涉，最後以長期借展的方式送回監院。

廖新田表示，這次史博館與監察院的合作，是經過史博館在專業考量下，以每兩年為一期的方式借展。由於典藏品隸屬國家財產，為協助監察院保存文物，史博館每隔一季便會派人檢視文物狀況。他說，此次合作希望開啟史博館「無牆博物館」的特色，更能跟民眾、各單位長期接觸。

監察院指出，于右任書法作品「陸游黃州詩」、「國父嘉言」原為監察院所保管的國有珍貴財產，101年間經前監察院長王建煊決定移撥專業的典藏機關—史博館收藏。因監察院院慶為2月2日，為緬懷于右任一生奉獻監察與民主，傳承延續監察精神，並豐富機關的文化內涵，遂與史博館商議借展。（編輯：林興盟）1080130