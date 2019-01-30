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林明溱：總統初選應全民調 民調低別硬要出來選

最新更新：2019/01/30 14:43

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣長林明溱今天呼籲中國國民黨中央，公元2020年總統選舉提名希望以全民意調查儘速決定，誰支持度最高，全黨全力輔選，別一直爭權奪利，「民調低的人不要硬要出來」。

至於誰最有能力出馬，林明溱說，「這要看民調」，誰民調最高就支持誰，但他說：「目前從民調來看，還是前新北市長朱立倫聲望最好、支持度比較高。」

國民黨尚未決定透過何種方式提名人選，國民黨主席吳敦義曾說，國民黨曾辦過全民調提名人選，但遭臨時全國代表大會否決、另推參選人，也曾依黨員投票占30%與民調占70%結果決定提名名單。

國民黨籍的林明溱下午主動對媒體表示，高層要團結，儘快透過全民調推舉最佳人選。

他說，去年11月地方選舉，國民黨漂亮大勝，不是國民黨表現好，而是民主進步黨做太差，現在有這麼好機會，黨內不要再內鬥，「爭來爭去，只會讓百姓看破手腳」，國民黨要贏得總統選舉就很困難，「那些能力不夠的人，不要一直爭取」，最重要應全力支持會當選的人。

林明溱表示，他常跑基層聽人民聲音，許多人想法跟他一致，就是趕快用全民調產生最可能獲勝人選，接著就儘快推出好政策讓人民有感；剩一年就面臨總統選舉，希望春節後就儘快全民調，「不要一直搞內鬥、搞爭權奪利，一點意思都沒有」。（編輯：李明宗）1080130

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