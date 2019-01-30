2020大選 陳明文：黨內共識 蔡總統最具實力

（中央社記者葉素萍台北30日電）民主進步黨立委陳明文今天說，民進黨內部大概都有這種共識「目前還是以蔡英文總統在黨內最具有實力」，他相信，民進黨全黨應該會全力支持蔡總統競選連任。

民進黨立委段宜康今天接受廣播訪問談到2020年大選指出，總統蔡英文若選不上，別人也選不上，且蔡總統很倚重副總統陳建仁，「英仁配」是最合理的。

陳明文今天出席中常會受訪指出，民進黨內部大概都有這種共識「目前還是以蔡英文總統在黨內最具有實力」，他也相信民進黨全黨應該會全力支持蔡總統競選連任；至於副手人選，他說，如果蔡總統被民進黨提名，她會對副手人選做整體性考量，這個答案由蔡總統跟外界說明。

對於蔡總統的副手人選，列席中常會的行政院副院長陳其邁說，現在談這個都還太早，黨有民主機制，就按黨規定辦理。

另外，民進黨主席卓榮泰昨天接受中央社專訪說，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

陳明文指出，每個時代有不同的時代背景，現階段的台灣有新的時代、新的情勢發生，卓榮泰提到民進黨應該要有新的決議文或者共識，「這是因應一個新時代，民進黨應該有的態度」，他支持卓榮泰的想法。

至於新決議文的方向，陳明文說，民進黨是民主政黨，可以在黨內大鳴大放，大家一起討論；未來如果有這種新的決議文，也會是黨內激烈討論的結果。

民進黨立委王定宇今天出席民進黨中常會，會前受訪指出，民進黨是個與時俱進的政黨，任何決議文、任何黨內共識都是經過辯論、思辨所產生，「主席的決議文，我覺得很好」。

陳其邁受訪指出，黨會有黨的策略考量，不過，穩定兩岸，讓國家更安全、人民生活更好，一向是民進黨關心的重點，所以，兩岸問題在選舉也不能迴避，一定是選舉最重要的議題，因為台灣各政黨最大的分歧點就是對於台灣前途有不同的看法。

陳其邁說，民進黨主張是維持兩岸現狀，國民黨是九二共識，雖然九二共識的內容一變再變，但這是兩大黨最大不同的地方，所以選舉一定會交鋒。

至於民進黨是否需要新的決議文，陳其邁說，黨在整個競選策略或整個政策論述，黨會有民主機制共同決定；他表示，卓榮泰一定會讓黨內有更高度的共識，不管是任何形式、不管是政策綱領，或者選舉競選期間有所謂的決議文，「我覺得，很清楚地表達民進黨的立場，凝聚共識，這是好事」。（編輯：王永志）1080130