蘇貞昌：重視農業 力拚農民希望與利潤

（中央社記者楊淑閔台北30日電）行政院長蘇貞昌今天出席模範農民頒獎典禮時表示，務農是實實在在把雙腳踩進土裡，被人感謝、誇獎。政府重視農民，而真正的獎是要讓農民有希望、利潤。

蘇貞昌出席行政院農業委員會舉辦的「第31屆全國十大神農暨模範農民頒獎典禮」時感謝農民認真打拚，且有農業研究機構持續研究、改良，使台灣農產品不斷進步。唯有在台灣，才能在同一時期品嚐到多樣化農產品，漂亮又多樣。

他說，中國、美國等水果種類沒像台灣水果多樣化，日本水果價格則無法像台灣水果般親民，這都是農委會專家不斷研發的成果。

蘇貞昌表示，農委會主任委員陳吉仲也是農家子弟，努力求學拿到博士學位，期望拿出辦法，讓研究人員繼續研究產出好產品，政府要接好通路、做好銷售，讓農民有希望、利潤，這才是真正的獎。

獲頒十大神農的農民包含栽種有機蔬菜的吳文岳、生產優質茶油的黃捷纓（十大神農唯一女性）、一條龍產銷文心蘭的廖秉鋐、推出多元化蜂產品的鄭金崑、衛生電宰雞隻並生產雞糞堆肥再利用的鄧進得。

十大神農還有打造抗風災網室設施栽種火龍果的謝明樹、現代化人道飼養鴨子的邱順天、長年外銷毛豆到日本及美國有成的侯兆百、提供校園午餐有機蔬果的李家豐與打造六級產業化發展的茶農林耀精。

模範農民包括引進滴灌系統的茶農劉秉稼等12人。（編輯：李明宗）1080130