藍質疑風電費率太高 綠：日英採購價格比台高

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北31日電）經濟部昨天公布108年度再生能源躉購費率，離岸風電每度5.516元，國民黨立法院黨團今天質疑費率太高，籲監察院調查。民進黨團書記長鄭運鵬說，日本、英國的採購價格比台灣高。

經濟部昨天公布108年度再生能源躉購費率，其中離岸風電每度新台幣5.516元，與預告草案相比，降幅從12.71%縮減到5.71%，並新增滿發小時上限，費率以4200及4500滿發小時為門檻遞減。

國民黨團今天上午在立法院召開記者會，黨團書記長曾銘宗表示，在保證收購20年的情況下，政府必須多付8272億元，完全由全民買單，這費率太高了，讓外商賺飽飽；他質疑，在去年公投之後，2020年非核家園的時程已往後延，他不解經濟部在急什麼。

曾銘宗也說，經濟部今天竟然表示說，有4個開發商的核准執照，卡在彰化縣政府，經濟部竟然想要自行核准，他質疑經濟部竟然要不依法行政，想繞過彰化縣政府，怎麼可以這麼膽大包天，因此呼籲監察院進行專案調查，也呼籲檢調進行相關的偵辦。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，以離岸風電來說，日本、英國的採購價格比台灣高；這件事情應該要正面看待，代表政府會喊價，怎麼會負面解讀；國民黨如果不要發展綠能就明講，眼中只有核能就明講並列入政見，不要「人家跟你下象棋，你用圍棋規則在跟人家找碴」，混淆視聽，唱衰不缺理由。（編輯：趙蔚蘭）1080131