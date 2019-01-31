印尼生申請來台簽證 部分因財力語言因素遭拒

外交部領事事務局局長陳俊賢31日表示，部分預計來台就學的印尼學生向駐處申請簽證，不過因為財力、語言能力不足遭拒發簽證。中央社記者侯姿瑩攝 108年1月31日

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）傳出駐印尼代表處拒發簽證給預計來台就讀台灣首府大學的印尼學生，引發批評。外交部今天說，被拒簽的學生是財力明顯不足，及語言能力未達程度，另少部分人用假證件申辦簽證。

媒體報導，台灣首府大學國際暨兩岸事務處長黃文琛在臉書發文批評，駐印尼代表處拒發簽證給預計來台就讀首府大學的印尼學生，有些享有當地金礦公司提供獎學金來台就讀的學生，也拿不到簽證。

對此，外交部領事事務局局長陳俊賢今天在外交部例行新聞說明會澄清表示，台灣首府大學招募的57位印尼學生，並非產學專班學生，而是以一般生的身分向駐印尼代表處申請簽證，其中有部分學生的簽證申請已遭到拒件，還有一部分仍在審核當中。

陳俊賢指出，確實有印尼當地礦業公司承諾提供獎學金給印尼生來台就讀，不過因為這涉及第三方保證（非學校、也非親屬），駐處需要進一步查證，確認礦業公司是否將提供獎學金並釐清相關細節，才能決定是否發出簽證。

他表示，在57名印尼學生中，涉及印尼礦業公司提供獎學金的共有20位；另外37名學生中，有20名的簽證已被拒絕，其他部分外館還在審核中。

陳俊賢說明，根據駐處回報，已被拒簽的學生是因為財力明顯不足，中、英文等語言能力尚未達到可來台就學的程度，以及少部分人用假證件申辦簽證。

他表示，對於招收境外學生，除了產學專班由教育部核定名額外，一般生由外館按照標準作業程序進行簽證審核，並嚴格把關。外交部不希望大學境外生違法打工事件再度重演。

陳俊賢表示，針對國內各大學招收境外生，教育部將學校分為3類；第1類學校的申請生，僅需通過書面審核、不必面談，就可發予簽證，第2類學校的申請生，除了書面審核通過，針對有疑慮的個案，須接受面談；第3類學校的申請生則須經過面談等嚴格審查，台灣首府大學屬於第3類學校。（編輯：林興盟）1080131