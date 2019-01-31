訪美適逢高市議會開議 韓國瑜：行程儘量縮減

（中央社記者程啟峰高雄31日電）高雄市長韓國瑜4、5月將赴美演講，適逢高雄市議會召開定期大會，韓國瑜今天表示，這趟訪美行程以學術演講為主，會先向議會請假，行程也會儘量縮減。

韓國瑜上午分赴梓官區赤慈宮、中崙城隍廟和蚵仔寮通安宮參拜並發送民眾紅包，他受訪時做了上述表示。

韓國瑜受訪表示，此行只對學生進行學術性演講，因為費正清中心有很多學生研究中國政策，既然去一趟美國，如果時間許可，能多跑幾個地方也是好事；但由於這段期間正值高雄市議會召開定期大會，訪美行程會儘量縮短，如有其他單位要新增邀訪，他要考量一下。

韓國瑜應美國哈佛大學費正清中國研究中心邀請，預計4、5月將以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題前往哈佛大學演講。

另定，韓國瑜中午在高市府主持推動高市醫療觀光籌備會議，會中有高市衛生局、觀光局、經發局、民政局、新聞局等單位代表參加，韓國瑜在會中聽取衛生局簡報。

韓國瑜會後受訪表示，高雄有好的醫療設備、服務及醫術，2019年將是高雄醫療觀光年，市府將整合旅行社、保險公司及各醫院，預計農曆過年後推出具體行程，招攬國內外客源前來高雄體驗。（編輯：陳俊碩）1080131