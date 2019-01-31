民進黨盼推新決議文 鄭文燦：要能引起共鳴

對於民進黨主席卓榮泰日前表示樂見黨提出新決議文，桃園市長鄭文燦（前）31日表示，若決議文的精神能反映大家心聲，也是好的；能引起共鳴的決議文，才是有效的。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）民進黨主席卓榮泰日前表示，樂見黨依照新局勢，提出新的決議文。桃園市長鄭文燦今天表示，若決議文的精神能夠反映大家的心聲，也是好的，能夠引起共鳴的決議文，才是有效的。

卓榮泰29日表示，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

鄭文燦受訪表示，雖然昨天的中常會自己並沒有參加，但依照過去對黨務的了解，每次的總統大選前夕，黨會因應新的情勢與挑戰，有時候會提出新的決議文。

鄭文燦表示，台灣的主流共識，就是要「維護台灣的民主價值，保護我們的生活方式，讓台灣能夠永續發展」，這是目前、特別是年輕一代共同的目標，若決議文的精神能夠反映大家的心聲，也是好的，能夠引起共鳴的決議文，才是有效的。（編輯：李錫璋）1080131