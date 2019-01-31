政策紅包 蘇貞昌：海巡醫療照顧比照軍人

行政院長蘇貞昌（前右）31日前往新北市八里台北港海巡基地時表示，行政院已決定在醫療照顧、掛號、診治、健康檢查，都比照軍人的優惠，以幫助並關懷海巡人員。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）行政院長蘇貞昌今天中午前往台北港海巡基地慰問時表示，海巡是守護國土全民國防的一環。行政院提高俸點與醫療照顧，也期勉持續嚴謹把關非洲豬瘟防疫，絕不讓疫情進入國門。

蘇貞昌今天中午前往新北市八里台北港海巡基地，並進入3000噸級巡防救難艦的宜蘭艦艇參觀，艦艇鳴笛表示歡迎；蘇貞昌隨後致詞慰勉海巡人員，同時致贈各單位加菜金。

蘇貞昌表示，海巡為了保衛國土盡心盡力，也是全民國防的一環，蔡總統特別表示關懷。他提及，以往他擔任行政院長時就已提高海巡人員的俸點，惠及5萬人，前行政院長賴清德也提高俸點照顧。

對海巡人員的照顧，蘇貞昌表示，行政院已決定在醫療照顧、掛號、診治、健康檢查，都比照軍人的優惠，幫助並關懷海巡人員，這些都將由相關部會公布詳細的方式。

蘇貞昌感謝海巡人員在非洲豬瘟疫情的防範，做到保衛國安滴水不漏，雖然增加工作負擔，但防疫如同作戰，絕對不能讓疫情進入國門，影響養豬產業新台幣2000億元的損失。

他表示，至目前為止，由於各單位的把關嚴謹才讓台灣在非洲豬瘟疫情中，暫時是安全的。他特別對海巡的努力表示嘉勉，也關懷過年期間堅守崗位的海巡署人員。（編輯：黃世雅）1080131

行政院長蘇貞昌（後右2）31日到台北港海巡基地視察，進入3000噸級巡防救難艦的宜蘭艦艇參觀。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月31日

行政院長蘇貞昌（前左）31日前往台北港海巡基地，除致詞慰勉海巡人員，同時致贈各單位加菜金。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月31日