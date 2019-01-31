不滿Uber不公平競爭 小黃包圍政院抗議

（中央社記者顧荃台北31日電）計程車業者不滿Uber造成不平等競爭環境，今天下午號召計程車繞行包圍行政院，以表達抗議，要求政府落實分業管理，營造公平競爭環境。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，Uber屬於租賃業，不是客運業者，卻利用法規漏洞，跨業進行計程車業務。

鄭力嘉指出，公路法34條明文規定，運輸業分成貨運業、客運業跟租賃業等3種，客運業就是計程車、遊覽車、國道客運跟市區公車等，是可以載客人的業種，Uber所屬的租賃業務，就是純粹租車。

他說，去年Uber回歸後，計程車業者不斷向政府反映要做好分業管理，例如遊覽車業者不能經營國道客運或市區公車，Uber也不能經營計程車業務，卻至今沒有落實。

鄭力嘉說，去年11月，前交通部長吳宏謀與計程車業者見面時有答應將落實分業管理，但現在政府失信，所以司機上街抗議，希望行政院長蘇貞昌能接地氣，解決問題。如果蘇貞昌無法處理，下次會去總統府表達訴求，請總統蔡英文出面。

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義說，根據計程車司機回報，載客趟次因為Uber減少2到3成，Uber一個完全沒有合法客運業執照的業者，竟然在台灣有這麼大的力量跟龐大車隊，讓合法業者都無法接受。現在世界各國，如美國紐約跟歐盟，都在對Uber做強力管制，政府應盡快處理，符合世界潮流。

曾弘義指出，Uber不是合法的客運業，不受客運業法規管理，所以不需要受到政府費率限制跟計程車司機安全查核，當然是不公平競爭。小客車客運業被認為是準大眾運輸系統，費率需要政府許可公告，Uber卻可自行定價；合法計程車司機都是警政署列冊管轄，但Uber的司機不用，所以人數成長很快，但相對的，「乘客的安全在哪裡？」（編輯：蘇志宗）1080131