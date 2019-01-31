赴哈佛演講 韓國瑜：順道訪洛杉磯及舊金山僑胞

（中央社記者程啟峰高雄31日電）高雄市長韓國瑜4、5月將赴美國哈佛大學演講，韓國瑜今天表示，將順道到洛杉磯及舊金山訪問僑胞。

韓國瑜應美國哈佛大學費正清中國研究中心邀請，預計4、5月將以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題前往哈佛大學演講。

美國在台協會台北辦事處長酈英傑下午與高雄分處長歐雨修等人至高市府拜會韓國瑜，會中不開放採訪。

韓國瑜會後受訪表示，酈英傑允諾會協助他這次訪美入境的相關事宜；此行他還計畫要順道去美國洛杉磯、舊金山跟當地僑胞聊聊天、聚聚餐交換意見。

他說，相信這些僑胞在美國也跟國內一樣關切台澎金馬的一切。

韓國瑜1月間曾對來訪的哈佛學者用「橄欖、狗骨頭、鏈球」3張圖妙解1949年至今的兩岸關係。

韓國瑜表示，雙方談到兩岸關係時，酈英傑等人有提到這3個圖形是怎麼回事，他就把3個圖重畫一遍並加以解說，他們看了大讚他很聰明。

韓國瑜隨後又在市府會見日本台灣交流協會高雄事務所長中郡錦藏等人，中郡錦藏當面邀韓國瑜3月訪問日本。

韓國瑜會後受訪指出，中郡錦藏邀他參加3月8日在日本舉行的一場大型食品展，但他沒空過去，將指派農業局長吳芳銘組團赴日參加，行銷高雄農產。他也向日方行銷高雄暖冬行程，籲請他們冬天除來高雄觀光，也可參加冬令營，年長的也可來高雄避寒兼觀光。（編輯：陳俊碩）1080131