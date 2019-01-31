卓榮泰：勞工較弱勢 勞保處理緩一點照顧多一點

（中央社記者葉素萍台北31日電）勞工保險面臨破產危機，對於是否推動勞保年金改革，民進黨主席卓榮泰表示，勞動者比較弱勢，要設想多一點，勞保處理應該「緩一點、多一點時間、照顧多一點」。

勞保今年精算報告顯示，破產時間將從原本預估的2027年提早到2026年。卓榮泰29日接受中央社專訪時，被問到勞保年金是否應改革，他舉空污法針對老車為例指出，外界質疑政府好像找經濟比較弱勢的人解決空污問題，「應該找大廠、大企業、大污染，怎麼去找老車？」若這個理論成立，勞動者是比較弱勢的，「應該設想得多一點吧」。

他指出，社會認為對於弱勢的人要緩一點、慢一點或照顧多一點，「勞保的問題是不是緩一點、多一點時間、照顧多一點」。

卓榮泰認為，執政團隊現在沒有急著討論處理相關問題，可能也是因為這樣。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，勞保基金規模目前6800億元，去年的收支逆差是251億元，目前攸關勞保改革的修正草案已送到立法院，若今年立法院來不及三讀，行政院還是會在明年預算中編列200億元撥補勞保基金，勞工可以安心。（編輯：蘇志宗）1080131