決戰立委補選 卓榮泰：保新北台南搶攻彰化

民進黨籍立委趙天麟（後左2）提早布局立委選舉，31日在高雄舉行策勵營，黨主席卓榮泰（立者）出席，並以「想好、做好、讓人民說好–民進黨的團結改造革新之路」為題進行分享。中央社記者陳朝福攝 108年1月31日

（中央社記者陳朝福高雄31日電）新北市、彰化縣、台南市與金門縣4席立委補選3月16日投票，民主進步黨主席卓榮泰今天說，將採大戰略、大戰區聯合作戰方式提升集體戰力，保住新北和台南，並攻城掠地搶攻彰化。

4席立法委員補選中，民進黨在金門未提名。

高雄市第7選舉區選出的民主進步黨籍立委趙天麟提早布局立委選舉，召集輔選幹部舉行策勵營，卓榮泰南下高雄為團隊打氣。

卓榮泰表示，大戰略要討論共同主張，訴求守護台灣，而大戰區分為好幾個區域，每個戰區要有總指揮聯合作戰，互相支援，不是由立委參選人單獨作戰。希望各地方黨部主任委員一起動員助選，中央黨部人員過年期間也不會閒著。

他說，去年地方選戰後，民進黨檢討中「有輸的反省，更有贏的策略」，希望與社會有更多對話，累積更多有利論述，不只改變民進黨，也要守護台灣。

卓榮泰表示，將改組黨部人事，形成戰鬥團隊「變陣」，扁平化和隊形不變、但陣型改變原則下延攬新夥伴，黨部變任務編組，每個幹部放在最適當的地方。（編輯：李明宗）1080131

2020年總統、立委選舉確定將同日投票，民進黨籍立委趙天麟（前右4）已提早布局立委選舉，31日在高雄舉行策勵營，黨主席卓榮泰（前左4）南下為團隊打氣。中央社記者陳朝福攝 108年1月31日