吳敦義：是否訪美 還在考量中

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨主席吳敦義今天針對是否訪美表示，還在考量中。華府、波士頓的全美台灣同鄉聯誼會邀請他巡迴訪問，但他在時間上要有所考量，若大選提早啟動，就不容易訪美。

今天是農曆春節前最後一天上班日，吳敦義上午前往國民黨中央向黨部同仁賀歲，發放福袋。吳敦義也透過媒體，向全國民眾拜年，祝福大家萬事如意、身體健康、家庭幸福、工作順利。

吳敦義1月21日前往宜蘭出席感恩茶會受訪表示，目前還沒有確定訪美計畫，最近有人回台邀請他訪美，還在考量中。由於前新北市長朱立倫日前透露，過年後要去美國進行一趟學習之旅，於2月中旬到矽谷訪問，主要希望台灣在經濟轉型過程中找到一條新的路。

吳敦義在受訪時，針對何時訪美一事表示，還在考量中。他說，由台灣人在美國創立的全美台灣同鄉聯誼會，在美國各大城都有分會，過去幾年他都有應邀去演講，最近華府、波士頓的聯誼會有專程回台看他，希望邀請他去美國巡迴訪問。

吳敦義說，可是他在時間上必須要有所考量，若是2020大選的啟動時間要提早，他就不太容易能訪美，因為去美國要飛幾萬里，如果只去一個城市，就比較不好，還在考量當中。（編輯：蘇志宗）1080201