籲民眾出國多用自動通關 內政部：10秒可完成

（中央社記者王承中台北1日電）內政部今天表示，今年春節連假長達9天，預期出國的民眾較往年增加，鼓勵大家多使用自動查驗通關系統，最快僅需10秒便可完成。

內政部今天發布新聞稿指出，移民署在松山、桃園、台中、高雄機場與金門水頭港均設有自動查驗通關系統。國人只要年滿14歲、身高140公分以上，都可以免費申請，一次申請終身適用，申請時攜帶護照及身分證、駕照或健保卡等任一項證件即可辦理。

為讓在台居留外籍人士也能享受科技化的自動查驗通關便民服務，內政部表示，在台持有永久居留證、居留證及多次重入國許可、依親或長期居留證及多次出入境證的無戶籍國民、外籍及大陸、港澳地區旅客也可申請使用自動查驗通關系統。

內政部指出，往年春節期間各大機場及港口都會湧現出入境旅客人潮，去年2月15至20日的6天連假，就有97萬6224人次的出入境旅客量，今年預估也將出現相同盛況，已排定出國的民眾，務必提早2個半小時到機場辦理登機報到，並提早完成查驗通關手續，以免影響既定的出國計畫。

內政部補充說，自動查驗通關系統目前國人使用率已達52%，建議具申辦資格的國人與外籍人士多加利用，享受VIP等級的便捷通關服務。目前持有台灣護照並符合當地國條件的民眾，至美國、韓國、澳洲、日本、英國及德國等6國也可使用快速通關服務。（編輯：李信寬）1080201