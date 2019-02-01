經濟部新能源政策 綠表支持藍籲政院對外說明

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北1日電）經濟部昨天拍板核電廠不延役，國民黨立法院黨團今天表示，經濟部的新能源政策看不出新意，呼籲行政院對外說明；民進黨團書記長鄭運鵬說，他支持經濟部的決策。

經濟部昨天公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但民國110年起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

國民黨團上午召開記者會，黨團總召江啟臣表示，經濟部號稱這是盤點了2個月的新能源政策，但看不出到底哪裡新；目前能看到的表面現象，就是「能源配比全沒變，病急高價買風電」。

江啟臣指出，行政院長蘇貞昌應出面說明能源政策，雖然蘇貞昌要春節後再到立法院報告，但這次既然要發布重大的能源政策，蘇貞昌去哪了，不是號稱最接地氣，因此大家想要聽到行政院的說明。

國民黨首席副書記長陳宜民說，這次經濟部提出的新版的能源政策，顯示去年九合一選舉執政黨大敗，「以核養綠」公投過關，執政黨還是堅持要罔顧民意，讓人非常痛心。

陳宜民表示，從公投過關後到現在，經濟部能源局從沒開過能源政策會議，都只有內部會議，這顯示能源局根本是閉門造車；沒有透明公開的能源政策會議，一切的決策都是黑箱作業。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬向中央社記者表示，經濟部已經在各種現實條件下，做出2年不會缺電的電力最大調配，這個部分民進黨政府尊重公投結果，「我們負起政府該負的責任，我支持經濟部的決策」。

鄭運鵬指出，國民黨為了選舉利益，亂提公投、誤導視聽，自己捅的簍子自己扛，如果國民黨要核電，建議國民黨負責地走兩條路；第一，請侯友宜執政的新北市政府，公開支持核一、核二延役；第二，把核三延役、核四重啟，列為2020總統政見。

鄭運鵬表示，如果不敢，請國民黨不要信口開河，盡做一些爽到自己、苦到產業的惡質操作。（編輯：蘇志宗）1080201