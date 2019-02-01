部會填民怨調查表 政院：已收集70到80個案例

（中央社記者葉素萍台北1日電）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天說，目前政院已從各部會收集70個到80個民怨與解決方法報告，這些民怨陸續在解決，此外也透過與立委溝通，了解民怨。

行政院長蘇貞昌1月上任召開臨時行政院會時要求各部會要扛起責任，了解「哪些事情是一片好心好意卻造成民怨」，且政府要說發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、什麼時候完成，只要這4點就好，不要「落落長」。

行政院秘書長李孟諺日前請部會盤點與人民相關的措施如何改善。Kolas說，行政院請各部會填寫民怨調查表，用意是要讓政府各機關都有自我檢討的能力，要為人民著想，才是「接地氣」。

Kolas今天指出，每個部會提出1到5個案例，目前從各部會已收集了70個到80個民怨案例；政院收到各部會民怨報告的同時，也要求部會提出解決方式，有些民怨已經獲得解決。

Kolas舉例，內政部反映，外籍人士證件號碼與國人身分證格式不一；國家公園入園登山的申請，被山友們批評很不友善；農委會舉出禁用農藥巴拉刈引發批評；財政部提到，酒吧中的調酒被認定為違法私酒。

Kolas表示，收集民怨腳步還在進行，除了部會主管業務外，蘇貞昌陸續分批與黨籍立委座談，因為民代是最常收集到民怨的人，現在已與兩批立委座談過，年後還有兩批。

她說，收集民怨，重點不是交出民怨調查表格，而是帶領部會反省過去推的政策是否切合人民需要，藉由提出改善方案，自我監督，了解民怨何時、被誰、用什麼方式解決，這是很實在的、不一樣的執政態度。（編輯：趙蔚蘭）1080201