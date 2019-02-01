政院提施政報告 落實產業五缺解決對策

（中央社記者范正祥台北1日電）立法院第9屆第7會期今天報到，行政院向立法院所提去年7月至12月的施政報告已印送全體立委。報告強調，將帶動國內投資增長及穩定經濟成長動能，落實產業「五缺」解決對策。

行政院將民國107年7月至12月的重要施政分為「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」及「勞動、衛生福利及環境保護」共8類。

年金改革部分，報告指出，現階段年金改革是透過制度調整並建立監控機制，每5年定期檢討，延長基金壽命並使基金永續。中長期改革目標，將檢討各年金制度整合的可行性及其方向，並研議提升保障相對不足人口群的年金給付。

報告又指出，促進轉型正義，還原歷史真相，已完成政黨持有政治檔案第1階段清查作業，將持續辦理審定事宜，也將持續辦理政治檔案徵集、整理及開放運用。

在參與各類經濟合作及自由貿易談判方面，書面報告強調，持續爭取加入重要區域經濟整合機制，包括持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

落實國防自主、厚植國防技術能量部分，報告指出，推動國機及國艦國造、推動國防科技研發與產業化、落實武器裝備於國內自研自製及自修、研擬「國防產業發展條例」草案、透過立法結合政府與民間力量落實「國防自主」政策目標。

在帶動國內投資增長及穩定經濟成長動能方面，行政院在施政報告強調，執行法規鬆綁，落實產業五缺（缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才）解決對策，優化新創事業投資環境，執行公共建設執行，加速行動支付普及，協助台商回台投資。

強化畜禽疫情防治方面，報告指出，防範非洲豬瘟跨境傳播，22縣市已於今年1月4日設立非洲豬瘟災害應變中心，並於1月31日前完成非洲豬瘟防疫模擬演習。

報告又指出，強化財政資源分配與運用，精進債務監管與輔導。同時持續推動地方財政輔導，協助地方政府開闢自治財源及增進地方財務效能，並強化考核評比。

推動雙語國家政策方面，報告指出，去年12月行政院核定「2030雙語國家政策發展藍圖」，作為推動雙語國家政策的指導方針，厚植國人英語力、提升國家競爭力。

報告指出，交通及建設方面將推動軌道及公路運輸系統優化、發展運輸產業智慧創新、持續推動高速寬頻網路建設、落實推動新南向政策、加速優化機場設施。

落實司法改革方面，報告強調，依循人權保障、追求公義及維護社會安全推動司法改革。

此外，行政院在施政報告中也提及，在促進就業、培育人才部分，為青年儲蓄未來，順利接軌職場，包括辦理青年職業訓練措施，去年已培訓2萬8428人。（編輯：李信寬）1080201